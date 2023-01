Hepgül Özdemiroğlu: Tüm aile bir adama aşığız

2016 yılında yaşamını yitiren usta müzik adamı Attila Özdemiroğlu'nun eşi Hepgül Özdemiroğlu eski günlere özlemini dile getirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Attila Özdemiroğlu’nun eşi Hepgül Özdemiroğlu, kızları Lidya ve Lara ile birlikte çekilen eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Özdemiroğlu, o güne dair anılarını şu sözlerle anlattı.

“Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda. Kızlarımın kokusu, saçlarının lülesi, bahçenin çimi, Ati’nin sesi, Ahmet’in neşesi. Ah be diyor insan, zaman öğütüyorsun her şeyi.. Çok güzel şeylerde ekliyor ama. Tüm aile bir adama aşığız şimdilerde.. Bir gülüyor ömrümüz uzuyor sanki, her sabah ilk aklımıza gelen o, onun gamzeli elleri, teni, sesi kendi kızlarım kadar deliriyorum o adama… Aklımızda, kalbimizde, dudaklarımızda onun adı var; Uzay… Biriciğim annesi ve babasına sonsuz teşekkür ediyorum.”

Hepgül Özdemiroğlu ve Atilla Özdemiroğlu evlendiğinde aralarında 31 yaş farkı vardı. Çiftin birlikteliğinden Lidya ve Lara adında ikizleri dünyaya geldi.