Hepsi Grubu’ndan Cemre Kemer ve Gülçin Ergül barıştı

Hepsi Grubu'ndan Gülçin Ergül ve Eren Bakıcı'nın barışması geçen haftaya damga vurmuş ve herkes merakla grubun yeniden barışmasını beklemişti. Dün akşam beklenen oldu ve Hepsi barıştı... Bu olay Twitter'da da TT listesine girdi...

Yaklaşık 16 yıl önce kurulan Hepsi Grubu, grup üyesi Gülçin’in ayrılması ile dağılmış ve ekip arkadaşları da genç kıza cephe almıştı. Yıllarca küs kalan gruptan Gülçin ve Eren Bakıcı geçen hafta barıştıklarını duyurduklarında, gözler diğer üyeler Cemre Kemer ve Yasemin Yürük’e dönmüştü. Her iki kadından da ses çıkmaması hayranlarını üzmüştü… Ama beklenen güzel haber dün akşam geldi ve Cemre Kemer ile Gülçin Ergül karşılıkla takipleşmeye başladı…



Sosyal medya hesabından Gülçin ile olan mesajlaşmasını paylaşıp, “İyi günler dileriz” notunu düşen Cemre’nin bu paylaşımı sonrası ise grup Twitter’da TT listesine girdi ve sonra sevilen grubun yeniden bir araya geleceği iddiaları da ortaya atıldı. Sosyal medyada en çok ‘Çok şükür barıştılar’ yorumları yapıldı.