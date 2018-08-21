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Her açıdan İrem Derici
Her açıdan İrem Derici
Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaştığı selfie denemeleriyle kendisini takipçilerine her açıdan göstermiş oldu.
Magazin 21 Ağustos 2018 - 08:30

Kısa bir süre önce yeni çalışmasını hayranlarının beğenisine sunan İrem Derici, bir yandan yoğun bir röportaj trafiğindeyken bir yandan da sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Renkli ve enerjik kişiliğini sosyal medya paylaşımlarına da taşıyan Derici, son olarak farklı açılardan çektiği selfielerini paylaştı. Derici bir dönem aşırı şekilde zayıflamış ve yaşadığı bu sağlıksız süreç sonucunda kendisini hastanede bulmuştu. Şarkıcının paylaştığı son fotoğraflarda o görüntüsünü geride bıraktığı net bir şekilde görülüyor.

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