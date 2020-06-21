Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu ne? Her Gönülde Bir Aslan Yatar oyuncuları kimler?

Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu ne? Her Gönülde Bir Aslan Yatar oyuncuları kimler?

Zeki Alasya ve Metin Akpınar ikilisinin başrolde olduğu Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkıyor. Biri polis olmak isteyen diğeri ise ehliyet almak isteyen iki arkadaşın amaçlarına ulaşmak için verdikleri mücadeleyi anlatan Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Zeynel, polis olmak isteyen bir bekçi, Danyal ise günübirlik işlerde çalışan iki kafadardır. İkisinin de ilkokul diplomasına ihtiyacı vardır. Bu amaçlarına ulaşmaya çalışırken yaşadıkları duygusal ve komik olaylar anlatılıyor. Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu ne? Her Gönülde Bir Aslan Yatar oyuncuları kimler?

HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR KONUSU NE?

Film, birbirine destek olan iki arkadaşın hikâyesini konu edinir. Zeynel, polis olmak isteyen bir bekçidir, Danyal ise günübirlik işlerde çalışır. İkisinin de ilkokul diplomasına ihtiyacı vardır. Birlikte ders çalışıp sınavlara hazırlanırlar. Zeynel, Danyal için yaptığı bir fedakârlık sonucu polis olamaz. Mahalleli Zeynel’in polis olmayı hak ettiğini göstermek için ellerinden geleni yapacaktır.

HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR FİLMİ OYUNCULARI

Zeki Alasya,

Metin Akpınar,

Selma Güneri,

Hulusi Kentmen,

Perran Kutman,

Ali Şen,

Gülten Ceylan,

Baki Tamer,

Mehmet Emre,

Orhan Aydınbaş,

Süheyl Eğriboz,

Sabahat Işık