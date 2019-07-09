Her Şey Mümkün filminin konusu ne? İşte Her Şey Mümkün filminin oyuncuları

Her Şey Mümkün filminin konusu ne? İşte Her Şey Mümkün filminin oyuncuları

Her Şey Mümkün filminin konusu ve oyuncuları sinameseverler tarafından merak ediliyor. Usta oyuncu Yetkin Dikinciler'in birbirine çok benzeyen iki adamı canlandırdığı ve bu iki adamın kesişen ve değişen hayatlarını konu alan Her Şey Mümkün filmi 19 Mayıs 2017'de vizyona girmişti. İşte Her Şey Mümkün filminin usta oyuncu kadrosu ve ilginç konusu...

İddialı oyuncu kadrosuyla 2017’de vizyona giren Her Şey Mümkün filmi tarzıyla yayınlandığı dönemde dikkatleri üzerine çekmişti. Filmi reklam filmleriyle tanınan Alper Babayağmur yazıp, yönetti. İşte Her Şey Mümkün filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ KONUSU

İbrahim, kendi küçük dünyasında yaşayıp giden bir tesisatçıdır. Bir gün piyangodan büyük ikramiyeyi kazanır. Uzun bir tatile çıkmaya karar verir. Kaldığı otelde kalan ünlü manken Pelin ile bir aşk yaşamaya başlar. Ancak gerçek göründüğü gibi değildir. İbrahim ünlü bir iş adamına ikizi kadar benzemektedir ve onun yerine geçmiştir. Her şey yolunda giderken Pelin ile İbrahim aşk yaşamaktadır. Bir yanda İbrahim’in geride bıraktığı gerçek yaşamı, bir yanda zengin dünyası. Mafya, ihanet, magazin dünyası karmaşası içinde kadınlar ipleri ele alacaktır.

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Azra Akın’ın yer aldığı romantik-komedi filmin yönetmen koltuğunda Alper Babayağmur oturuyor. Senaryoyu da Babayağmur ile birlikte Ayşe Babayağmur ve Apa Mehmet Şen kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Goncagül Sunar, Mehtap Bayrı, Bahtiyar Engin, Kaan Girgin, Bora Sivri ve Haldun Dormen yer alıyor.