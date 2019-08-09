Her Yerde Sen 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 9. son bölüm izle

Her Yerde Sen 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 9. son bölüm izle

Her Yerde Sen dizisi yaz mevsiminde yeni bölümleriyle Cuma akşamları 20.00'de FOX'ta yayınlanıyor. Başrollerinde Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı dizide; aynı evde hak iddia eden Demir ile Selin'in birlikte yaşamaya başlaması sonrasında başlarına gelen olaylar anlatılıyor. Diziseverler "Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Her Yerde Sen dizisinin son bölümünde; Vedat'ın hoşlandığı kadının Selin olduğunu öğrenen Demir, yalanıyla buna yol açan Selin'e çok kızar ve Paris'teki sunumu bir uzaklaşma fırsatı olarak görür. Demir'in tepkisini çözemeyen Selin, onun Alara ile gidecek olmasını sindiremez. Alara Paris seyahati için bir sürü plan yaparken Demir'in koyduğu mesafeyi farkeden Vedat onu yüzleşmeye çağırır.

HER YERDE SEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

HER YERDE SEN FRAGMAN

Süpriz doğum gününde Demir'le ilgili sırları saklamak için ter döken Selin, tehlikeli bir konukla karşılaşır. Alara'nın sırlarını öğrendiğini duyan Demir, harekete geçer. Selin ve Demir giderek yakınlaşırken, Selin'den gelen itiraf Demir'i ani bir karar almaya iter.

HER YERDE SEN 9. SON BÖLÜM İZLE

Söylediği yalanların ağırlığı altında ezilen Selin'e yine Demir destek olur. Vicdanı daha çok sızlayan Selin her şeyi itiraf etmeye hazırlanır. Demir'le aralarında duygular yükselirken Selin için hazırlanan süpriz doğum günü sakladıkları sırları tehlikeye atacaktır.