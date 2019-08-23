Her Yerde Sen 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen son bölümde neler oldu?

Her Yerde Sen 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen son bölümde neler oldu?

Her Yerde Sen 10. bölüm bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlandı, merakla beklenen 10. bölümde Demir'le Selin'in Paris gezisi hesaplaşması yaşanırken izleyiciler Her Yerde Sen 11. bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Her Yerde Sen 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her Yerde Sen 10. bölümde Demir'le Selin Paris gezisi konusunda hesaplaşırken Alara'nın iki günlük tatil planına takılırlar. Ancak bu sefer tüm şirket davetlidir. Herkesin özel misafirini getirdiği tatilde Selin ve Alara'nın rekabeti giderek tırmanırken Demir ve Selin aşka giden yolu bulacaktır. Başrollerinde Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı ve Aslıhan Malbora’nın yer aldığı dizinin 11. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak…

HER YERDE SEN 10. SON BÖLÜM İZLE

HER YERDE SEN’İN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Vedat'ın hoşlandığı kadının Selin olduğunu öğrenen Demir, yalanıyla buna yol açan Selin'e çok kızar ve Paris'teki sunumu bir uzaklaşma fırsatı olarak görür. Demir'in tepkisini çözemeyen Selin, onun Alara ile gidecek olmasını sindiremez. Alara Paris seyahati için bir sürü plan yaparken Demir'in koyduğu mesafeyi farkeden Vedat onu yüzleşmeye çağırır.