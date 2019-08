Her Yerde Sen 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 11. son bölüm izle

Her Yerde Sen 11. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Her Yerde Sen dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı FOX TV'de yayınlanıyor. Seyirciler "Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor.