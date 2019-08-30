Her Yerde Sen 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 11. son bölüm izle

Her Yerde Sen 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 11. son bölüm izle

Her Yerde Sen 11. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Her Yerde Sen dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı FOX TV'de yayınlanıyor. Seyirciler "Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Her Yerde Sen dizisinin son bölümünde; Demir'le Selin aşkın yolunu bulmuşken çok geçmeden ilk sınavları ile karşılaşırlar. Şirketteki aşk yasağı Demir'i prensipleri ve duyguları arasında bir seçim yapmaya zorlar. Demir karar vermeye çalışırken, Selin ilişkilerinin geleceği konusunda umutla endişe arasında gidip gelmektedir.

HER YERDE SEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

HER YERDE SEN YENİ FRAGMAN

HER YERDE SEN 11. SON BÖLÜM İZLE

Alara ise Demir'i Selin'den uzaklaştırmak için son bir hamle yapar ve planladığı küçük oyunla bilmeden daha büyük çarkları harekete geçirir.

Demir'le Selin Paris gezisi konusunda hesaplaşırken Alara'nın iki günlük tatil planına takılırlar. Ancak bu sefer tüm şirket davetlidir. Herkesin özel misafirini getirdiği tatilde Selin ve Alara'nın rekabeti giderek tırmanırken Demir ve Selin aşka giden yolu bulacaktır.

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır.

Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.