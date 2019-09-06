Her Yerde Sen 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 12. son bölüm izle

Her Yerde Sen 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 12. son bölüm izle

Yaz sezonu dizilerinden Her Yerde Sen 12. son bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümün ardından izleyiciler Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki Her Yerde Sen 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Her Yerde Sen yaz sezonunun en sıkı şekilde takip edilen dizilerinden biri. Her Yerde Sen 12. son bölümüne Burak’ın sinirli anları damga vurdu. Son bölümün ardından Her Yerde Sen 13. yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı.

HER YERDE SEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen dizisi 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. yayınladığı anda haberimizde olacak.

HER YERDE SEN SON BÖLÜM ÖZETİ

Tüm sırların ortaya dökülmesi Demir'i derinden yaralarken Demir'in tepkisi Selin için büyük bir şok olur. Selin'in üzüntüsü ile hırslanan Burak büyük bir kumar oynar.

HER YERDE SEN SON BÖLÜM İZLE

Demir hayatının kontrolünü yeniden kazanmaya uğraşırken prensiplerine sığınsa da karşısında hep Selin'i bulur. Eve gelen sürpriz bir ziyaretçi ile kırılıp dökülen ilişkileri arasında bir yol ararlarken arka arkaya gelen darbeler Demir'i zayıflatır. Ancak en zayıf olduğu anda yanında yeni bir güç bulacaktır.