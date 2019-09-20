Her Yerde Sen 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Demir zor durumda! 14. son bölüm izle…

Her Yerde Sen 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Demir zor durumda! 14. son bölüm izle…

Her Yerde Sen yaz sezonunda başladı ve yeni sezonda da devam ediyor. Her Yerde Sen 14. bölümü ile bu akşam ekranlara geldi. Son bölümde Burak, Demir'in geçmişi hakkında bilgi toplamaya çalışıyor. Peki Her Yerde Sen 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her Yerde Sen dizisinin son bölümünde; Demir ve Selin yeni başlayan ilişkilerinde mutludur ancak tüm müşterilerin Burak'ın tarafında kalması Demir'i zor duruma sokar. Peki Her Yerde Sen 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Son bölüm izleme linki…

HER YERDE SEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir ve Selin yeni başlayan ilişkilerinde mutludur ancak tüm müşterilerin Burak'ın tarafında kalması Demir'i zor duruma sokar. Demir yeni müşteriler almak için uğraşırken Selin'in işte yaşadığı bir soruna müdahale eder ve Selin'le aralarının gerilmesine neden olur. Burak ise Demir'e karşı koz ararken aklını kurcalayan sorulara cevap olabilecek bir sır yakalar. Burak'ın girişimleriyle Demir hazır olmadığı bir sınavla karşı karşıya kalacaktır.

HER YERDE SEN SON BÖLÜM İZLE