Her Yerde Sen 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 16. son bölüm izle…

Her Yerde Sen 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 16. son bölüm izle…

Her Yerde Sen 16. son bölümü ile ekrana geldi. Her Yerde Sen son bölümde; Selin’in kaybetme korkusu onunla konuşmak isteyen Demir’i zor durumda bırakır. Peki Her Yerde Sen 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV'nin sevilen dizisi Her Yerde Sen dizisinin 16. son bölümü yayınlandı. Son bölümde; Merve Antalya'dan morali bozuk dönünce arkadaşları terapist Bünyamin'i devreye sokar. Eylül ve Demir arasındaki gerilim doruk noktasına çıkarken Selin ikisinin arasında kalacaktır.

HER YERDE SEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Selin'in kaybetme korkusu onunla konuşmak isteyen Demir'i zor durumda bırakır.

Bugünü yaşamak isteyen Selin ve Demir evlerinde başbaşa bir haftasonu geçirmeyi planlar. Ancak onları çeşitli sürprizler beklemektedir.

HER YERDE SEN SON BÖLÜM İZLE

Merve Antalya'dan morali bozuk dönünce arkadaşları terapist Bünyamin'i devreye sokar. Eylül ve Demir arasındaki gerilim doruk noktasına çıkarken Selin ikisinin arasında kalacaktır.