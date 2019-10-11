Her Yerde Sen 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 19. bölüm izle…

Her Yerde Sen 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 19. bölüm izle…

Fox TV'nin sevilen dizisi Her Yerde Sen dizisinin 18. son bölümü yayınlandı. Geçtiğimiz bölümde Selin’in kaybetme korkusu onunla konuşmak isteyen Demir’i zor durumda bıraktı. Her Yerde Sen son bölümde birçok düğüm çözülmeye başlarken, Her Yerde Sen 18. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı...

Her Yerde Sen 18. bölümde kızlar birbirine “erkeklerin kendilerini etkilemesi” konusunda daha dikkatli olmaları sözünü verirken önemli gelişmeler birbirini kovalıyor. Her Yerde Sen 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu ise merak ediliyor…

HER YERDE SEN 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten erişilebilir.

HER YERDE SEN FRAGMAN

HER YERDE SEN 17. BÖLÜM İZLE

Selin'in kaybetme korkusu onunla konuşmak isteyen Demir'i zor durumda bırakır.

Bugünü yaşamak isteyen Selin ve Demir evlerinde başbaşa bir hafta sonu geçirmeyi planlar.

Ancak onları çeşitli sürprizler beklemektedir. Merve Antalya'dan morali bozuk dönünce arkadaşları terapist Bünyamin'i devreye sokar. Eylül ve Demir arasındaki gerilim doruk noktasına çıkarken Selin ikisinin arasında kalacaktır.