Her Yerde Sen 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 22. bölüm izle…

Her Yerde Sen 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 22. bölüm izle…

Her Yerde Sen 22. son bölümü FOX TV'de yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Selin ile arasını düzeltmek isteyen Demir yeni kurallar koyuyor. Peki Her Yerde Sen 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Her Yerde Sen 22. bölüm izleme linki...

FOX TV'nin sevilen dizisi Her Yerde Sen 22. son bölümü ekranlara geldi. Son bölümde; Selin, Demir’in koyduğu kurallardan kaçmak için elinden gelen her şeyi yaparken Demir ise onun peşini bırakmıyor. Peki Her Yerde Sen 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı…

HER YERDE SEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 23. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı FOX ekranlarında yayınlandığı andan itibaren aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

HER YERDE SEN 23. BÖLÜM FRAGMANI

HER YERDE SEN SON BÖLÜM İZLE

HER YERDE SEN 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eylül'ün evindeki karşılaşma yüzünden herkes Burak'a tepkilidir. Demir, artık Selin'le aralarındaki problemleri tamamen çözmek için radikal bir karar alır, yeni kurallar koyar. Selin bu yeni kurallara uymamak için, Demir ise uymasını sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Şirkette işler yoluna girerken Artemim'i başka bir tehlike beklemektedir.