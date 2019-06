Her Yerde Sen 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Her Yerde Sen 2. son bölüm izle

Her Yerde Sen 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanında aynı evde yaşamak istemediklerini söyleyen Demir ve Selin'e pasta veren Leyla ve Firuze onların hapse düşmesine neden oluyor. Başrolünde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat yer aldığı Her Yerde Sen 2. bölümünde neler yaşandı? İşte Her Yerde Sen 2. bölüm izleme linki...