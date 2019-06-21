Her Yerde Sen 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Her Yerde Sen 2. son bölüm izle

Her Yerde Sen 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Her Yerde Sen 2. son bölüm izle

Her Yerde Sen 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanında aynı evde yaşamak istemediklerini söyleyen Demir ve Selin'e pasta veren Leyla ve Firuze onların hapse düşmesine neden oluyor. Başrolünde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat yer aldığı Her Yerde Sen 2. bölümünde neler yaşandı? İşte Her Yerde Sen 2. bölüm izleme linki...

Her Yerde Sen 3. bölüm fragmanı yayında! Cuma akşamları romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle seyircilere neşeli anlar yaşatmak isteyen Her Yerde Sen son bölümünde Selin ve Demir evin sahibi olmak için birbirlerine karşı amansız ama bir o kadar da izleyenlere eğlenceli anlar yaşatan mücadele veriyor. Geniş oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizide başrolleri Furkan Andıç ve Aybüke Pusat hayat veriyor. Her Yerde Sen 2. bölümünde neler yaşandı? İşte Her Yerde Sen 2. bölüm izleme linki…

HER YERDE SEN YENİ FRAGMAN



HER YERDE SEN 2. SON BÖLÜM İZLE

HER YERDE SEN 2. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selin ve Demir evin tek sahibi olmak için mücadele verirken, Firuze ve Leyla ortak bir çözüm aramak için onları yemeğe davet eder.

Şirkette ise Demir'i uzaklaştırmak için Operasyon Çita'nın ilk aşaması başlatılır. Bora, Merve ile barışmaya çalışırken, Burak ve Ferruh eski hesapların yarattığı tehlikelerle uğraşır. Selin'in başına gelen talihsiz olaylar Demir'i de etkileyecektir.

HER YERDE SEN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Romantik komedi türündeki “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor. Eğlenceli tanıtımlarıyla sosyal medyada ve ekran başındakiler tarafından büyük beğeni toplayan “Her Yerde Sen”in tanıtım müziği ise başarılı şarkıcı Zeynep Bastık imzası taşıyor.