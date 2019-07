Her Yerde Sen 4. yeni bölüm 2. fragmanı geldi! Her Yerde Sen 3. son bölüm izle

Her Yerde Sen 4. yeni bölüm 2. fragmanı geldi! Her Yerde Sen 3. son bölüm izle

Her Yerde Sen 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm fragmanında iş yerinde zor günler geçiren Demir'in ofiste yeni kararlar alması gerekirken, Selin'in başlattığı “Opereyşın Çita" planını Demir fark ediyor. Yaz aylarında neşeli vakit geçirmek isteyenlerin beğeni ile takip ettiği Her Yerde Sen 3. son bölümü FOX TV'de geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yayınlanan son bölümde Selin ve Demir'in evin sahibi olmak için birbirlerine karşı amansız ama bir o kadar da izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Her Yerde Sen 3. bölümünde neler yaşandı? İşte Her Yerde Sen 3. bölüm izleme linki…