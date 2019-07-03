Her Yerde Sen 4. yeni bölüm 2. fragmanı geldi! Her Yerde Sen 3. son bölüm izle

Her Yerde Sen 4. yeni bölüm 2. fragmanı geldi! Her Yerde Sen 3. son bölüm izle

Her Yerde Sen 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm fragmanında iş yerinde zor günler geçiren Demir'in ofiste yeni kararlar alması gerekirken, Selin'in başlattığı “Opereyşın Çita" planını Demir fark ediyor. Yaz aylarında neşeli vakit geçirmek isteyenlerin beğeni ile takip ettiği Her Yerde Sen 3. son bölümü FOX TV'de geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yayınlanan son bölümde Selin ve Demir'in evin sahibi olmak için birbirlerine karşı amansız ama bir o kadar da izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Her Yerde Sen 3. bölümünde neler yaşandı? İşte Her Yerde Sen 3. bölüm izleme linki…

Her Yerde Sen 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yayınlanan 3. son bölümde ise Selin ve Demir evin tek sahibi olmak için mücadele verirken kendilerini nezarette buluyorlar. Firuze ve Leyla ise ortak bir çözüm aramak için çaba sarf etmeye devam ediyor. Başrolünde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat yer aldığı Her Yerde Sen 3. bölümünde başka neler yaşandı? İşte Her Yerde Sen 3. bölüm izleme linki…

HER YERDE SEN 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN

HER YERDE SEN 4. BÖLÜM FRAGMANI

HER YERDE SEN 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hırsızı şikayet etmek için karakola giden Selin ve Demir'in nezarete düşmesi daha büyük sorunlara yol açar. Firuze ve Leyla aynı evi paylaşamayan Selin ve Demir'i yakınlaştırmak için yeni bir plan kurar.

HER YERDE SEN 3. SON BÖLÜM İZLE

Şirket en büyük müşterisini kaybetme tehlikesiyle karşılaşınca, Demir durumu tek başına çözmek için harekete geçer. Ancak Selin ve ekip kendi çözüm planını uygulamaya koyunca işler karışır.

HER YERDE SEN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Romantik komedi türündeki “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor. Eğlenceli tanıtımlarıyla sosyal medyada ve ekran başındakiler tarafından büyük beğeni toplayan “Her Yerde Sen”in tanıtım müziği ise başarılı şarkıcı Zeynep Bastık imzası taşıyor.