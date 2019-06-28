Her Yerde Sen 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 3. son bölüm izle

Her Yerde Sen 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 3. son bölüm izle

Her Yerde Sen 3. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Selin ve Demir evin tek sahibi olmak için mücadele verirken kendilerini nezarette buluyorlar. Firuze ve Leyla ise ortak bir çözüm aramak için çaba sarf etmeye devam ediyor. Başrolünde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat yer aldığı Her Yerde Sen 3. bölümünde başka neler yaşandı? Her Yerde Sen 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Her Yerde Sen 3. bölüm izleme linki...

Yaz aylarında neşeli vakit geçirmek isteyenlerin beğeni ile takip ettiği Her Yerde Sen 3. son bölümü FOX TV’de yayınlandı. Yayınlanan son bölümde Selin ve Demir’in evin sahibi olmak için birbirlerine karşı amansız ama bir o kadar da izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Geniş oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizide başrolleri Furkan Andıç ve Aybüke Pusat hayat veriyor. Her Yerde Sen 3. bölümünde neler yaşandı? Peki, Her Yerde Sen 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Her Yerde Sen 3. bölüm izleme linki…

HER YERDE SEN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı andan itibaren aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

HER YERDE SEN FRAGMAN

HER YERDE SEN 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hırsızı şikayet etmek için karakola giden Selin ve Demir'in nezarete düşmesi daha büyük sorunlara yol açar. Firuze ve Leyla aynı evi paylaşamayan Selin ve Demir'i yakınlaştırmak için yeni bir plan kurar.

HER YERDE SEN 3. SON BÖLÜM İZLE

Şirket en büyük müşterisini kaybetme tehlikesiyle karşılaşınca, Demir durumu tek başına çözmek için harekete geçer. Ancak Selin ve ekip kendi çözüm planını uygulamaya koyunca işler karışır.

HER YERDE SEN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Romantik komedi türündeki “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor. Eğlenceli tanıtımlarıyla sosyal medyada ve ekran başındakiler tarafından büyük beğeni toplayan “Her Yerde Sen”in tanıtım müziği ise başarılı şarkıcı Zeynep Bastık imzası taşıyor.