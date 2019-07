Her Yerde Sen 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Her Yerde Sen 4. bölüm izle

Her Yerde Sen yayınlanan 4. son bölümünde Demir kendisine operasyon yapmaya çalışanları yakalıyor. Yıldırım'ın Selin'e yaklaşması sonrasında ne olacağı merak ediliyor. Başrolünde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı Her Yerde Sen 4. bölümünde başka neler yaşandı? Her Yerde Sen 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Her Yerde Sen 4. bölüm izleme linki…