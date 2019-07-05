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Her Yerde Sen 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Her Yerde Sen 4. bölüm izle
Her Yerde Sen 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Her Yerde Sen 4. bölüm izle
Her Yerde Sen yayınlanan 4. son bölümünde Demir kendisine operasyon yapmaya çalışanları yakalıyor. Yıldırım'ın Selin'e yaklaşması sonrasında ne olacağı merak ediliyor. Başrolünde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı Her Yerde Sen 4. bölümünde başka neler yaşandı? Her Yerde Sen 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Her Yerde Sen 4. bölüm izleme linki…
Magazin 5 Temmuz 2019 - 22:47

Her Yerde Sen yayınlanan 4. son bölümünde “Opereyşın Çita” Demir’e yakalanıyor. Selin Demir’e istifasını sunuyor. Demir ise bu duruma tepki gösteriyor. Yaz aylarında neşeli vakit geçirmek isteyenlerin beğeni ile takip ettiği Her Yerde Sen 4. son bölümünde neler oldu? Her Yerde Sen 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Her Yerde Sen 4. bölüm izleme linki…

HER YERDE SEN 4. SON BÖLÜM İZLE

HER YERDE SEN 4. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Demir kendisine operasyon yapmaya çalışan “Opereyşın Çita”yı yakalıyor. Yıldırım’ın Selin’e yakalanması sonrasında ne olacağı merak ediliyor.

Selin Demir’e istifasını sunuyor. Demir ise bu duruma tepki gösteriyor.

Şirket en büyük müşterisini kaybetme tehlikesiyle karşılaşınca, Demir durumu tek başına çözmek için harekete geçer. Ancak Selin ve ekip kendi çözüm planını uygulamaya koyunca işler karışır.

HER YERDE SEN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Romantik komedi türündeki “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor. Eğlenceli tanıtımlarıyla sosyal medyada ve ekran başındakiler tarafından büyük beğeni toplayan “Her Yerde Sen”in tanıtım müziği ise başarılı şarkıcı Zeynep Bastık imzası taşıyor.

DİZİNİN GENEL KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

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