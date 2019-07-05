Her Yerde Sen 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Her Yerde Sen 4. bölüm izle

Her Yerde Sen 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Her Yerde Sen 4. bölüm izle

Her Yerde Sen yayınlanan 4. son bölümünde Demir kendisine operasyon yapmaya çalışanları yakalıyor. Yıldırım'ın Selin'e yaklaşması sonrasında ne olacağı merak ediliyor. Başrolünde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı Her Yerde Sen 4. bölümünde başka neler yaşandı? Her Yerde Sen 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Her Yerde Sen 4. bölüm izleme linki…

Her Yerde Sen yayınlanan 4. son bölümünde “Opereyşın Çita” Demir’e yakalanıyor. Selin Demir’e istifasını sunuyor. Demir ise bu duruma tepki gösteriyor. Yaz aylarında neşeli vakit geçirmek isteyenlerin beğeni ile takip ettiği Her Yerde Sen 4. son bölümünde neler oldu? Her Yerde Sen 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Her Yerde Sen 4. bölüm izleme linki…

HER YERDE SEN 4. SON BÖLÜM İZLE

HER YERDE SEN 4. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Demir kendisine operasyon yapmaya çalışan “Opereyşın Çita”yı yakalıyor. Yıldırım’ın Selin’e yakalanması sonrasında ne olacağı merak ediliyor.

Selin Demir’e istifasını sunuyor. Demir ise bu duruma tepki gösteriyor.

Şirket en büyük müşterisini kaybetme tehlikesiyle karşılaşınca, Demir durumu tek başına çözmek için harekete geçer. Ancak Selin ve ekip kendi çözüm planını uygulamaya koyunca işler karışır.