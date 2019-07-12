Her Yerde Sen 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 5.son bölüm izle

Her Yerde Sen 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 5.son bölüm izle

Her Yerde Sen dizisi 5. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı dizi yaz sezonunun en sıkı şekilde takip edilen dizilerinden biri. Diziseverler Her Yerde Sen dizisinden yeni fragman yayınlandı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Her Yerde Sen dizisinin son bölüm izleme linki...

Her Yerde Sen dizisinin son bölümünde; Çita operasyonunun yeni ayağını planlarken Demir'e yakanan ekip durumu kurtarmak için soğuk terler döker ve işi hızlandırmaya karar verirler. Demir'le yakınlaşmaya çalışan Alara'nın eve sürpriz ziyareti Selin'in hiç hoşuna gitmez, ancak gecenin devamında Demir ve Selin'i daha büyük sürprizler beklemektedir.

HER YERDE SEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

HER YERDE SEN FRAGMAN

HER YERDE SEN 5.SON BÖLÜM İZLE

Selin'in ailesinin gelişi ile telaşa kapılan Firuze ve Leyla durumu idare etmeye çalışırken ortalığı iyice karıştırır. Yıldırım'ın Artemim ekibini arşiv odasında yakalaması şirkette büyük bir krize yol açar.

Krizin sorumlularından hesap soran Demir, Selin'den zor bir karar vermesini ister. Firuze ve Leyla kendilerini kurtaracak aşkı başlatmak için daha büyük bir hazırlıkla yeniden harekete geçerken Artemim ekibi Demir'i göndermek için planlar yapar. Ancak sürpriz bir gelişme Operasyon Çita'yı tehlikeye atacaktır.