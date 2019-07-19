Her Yerde Sen 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 6. son bölüm izle!

Her Yerde Sen 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 6. son bölüm izle!

Yaz sezonu dizilerinden Her Yerde Sen 6. son bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümün ardından izleyiciler Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Ayda’nın böcek korkusu son bölüme damgasını vurdu. Peki Her Yer Sen 7. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldı mı?

Başrollerinde Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı ve Aslıhan Malbora’nın yer aldığı Her Yerde Sen yaz sezonunun en sıkı şekilde takip edilen dizilerinden biri. Her Yerde Sen 6. son bölümünde yine kahkaha tufanı vardı. Son bölümü izleyenler merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor. İşte Her Yerde Sen son bölümden detaylar…

HER YERDE SEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

HER YERDE SEN SON BÖLÜM İZLE

Demir, ailesine karşı güç durumda kalan Selin'e destek olurken, Selin onun kendisi için katlandığı sıkıntıları görür ve Demir hakkındaki fikirleri değişmeye başlar. İbo ve Ayda yakınlaşması devam ederken Uzay'ın Happy Pie'a borç takıp kaçtığı anlaşılır. Burak kendisine gönderilen fotoğrafları çeken kişi ile ilgili şok edici bir ipucu bulur. Alara ise kendi oyununu kurmaya başlarken Selin engeline takılacaktır.