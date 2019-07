Her Yerde Sen 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 7. son bölüm izle!

Başrollerinde Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Her Yerde Sen yaz sezonunun en sıkı şekilde takip edilen dizilerinden biri. Her Yerde Sen 7. son bölümünde yine kahkaha tufanı vardı. Son bölüm ardından 8. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?

Yaz sezonu dizilerinden Her Yerde Sen 7. son bölümü ile ekranlara geldi. Peki Her Yerde Sen 8. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?

HER YERDE SEN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alacak.

HER YERDE SEN 7.SON BÖLÜM İZLE

HER YERDE SEN 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip Demir’e karşı yapılan planı sürdürmek isterken, Selin ise pişmanlık duymaya başlamıştır. Söylediği yalanların ağırlığı altında ezilen Selin'e yine Demir destek olur. Vicdanı daha çok sızlayan Selin her şeyi itiraf etmeye hazırlanır. Demir'le aralarında duygular yükselirken Selin için hazırlanan sürpriz doğum günü sakladıkları sırları tehlikeye atacaktır.