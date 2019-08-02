Her Yerde Sen 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 8. son bölüm izle

Her Yerde Sen 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 8. son bölüm izle

Her Yerde Sen 8. bölüm FOX TV ekranlarında seyircilerle buluştu. Son bölümde, Selin ile Demir’in aşk yakınlaşmaları doruğa çıkıyor. Aralarının bozulmasından korkan Selin, Demir'e yalan söylediğini itiraf ediyor. Peki Her Yerde Sen 9. bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte Her Yerde Sen 8. bölümde yaşananlar...

Her Yerde Sen 8. son bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümün ardından izleyiciler Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Başrollerinde Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Her Yerde Sen yaz sezonunun en sıkı şekilde takip edilen dizilerinden biri.

HER YERDE SEN 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıda yer alan link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

HER YERDE SEN FRAGMAN İZLE

Süpriz doğum gününde Demir'le ilgili sırları saklamak için ter döken Selin, tehlikeli bir konukla karşılaşır.

HER YERDE SEN SON BÖLÜM İZLE

Alara'nın sırlarını öğrendiğini duyan Demir, harekete geçer. Selin ve Demir giderek yakınlaşırken, Selin'den gelen itiraf Demir'i ani bir karar almaya iter.