Her Yerde Sen 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 8. son bölüm izle

Her Yerde Sen 8. bölüm FOX TV ekranlarında seyircilerle buluştu. Son bölümde, Selin ile Demir’in aşk yakınlaşmaları doruğa çıkıyor. Aralarının bozulmasından korkan Selin, Demir'e yalan söylediğini itiraf ediyor. Peki Her Yerde Sen 9. bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte Her Yerde Sen 8. bölümde yaşananlar...