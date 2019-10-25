Her Yerde Sen bugün yok mu? Her Yerde Sen yeni bölüm ne zaman?

Her Yerde Sen bugün yok mu? Her Yerde Sen yeni bölüm ne zaman?

Dizi hayranları dizi günlerinin değişimlerini önemle takip ediyor. “Her Yerde Sen”, bundan böyle Cuma günleri yerine Cumartesi günleri ekrana gelecek. İşte detaylar...

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı K”Her Yerde Sen” dizisi, yeni gününde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. FOX'un sevilen dizisi “Her Yerde Sen”, bundan böyle Cuma günleri yerine Cumartesi günleri ekrana gelecek.

HER YERDE SEN 19. BÖLÜM DETAYLARI

Selin keşfettiği sırrın buzdağının görünen kısmı olduğunu farkedince darmadağın olur. Öğrendiklerinin altında ezilmemeye ve çatışan duygularıyla başetmeye çalışan Selin kimi zaman öfkesine kimi zaman aşkına sığınır. Demir Selin'i kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Eylül ise Selin'le yüzleşecek ve tehlikeli bir hamle ile Artemim'i kurtarmayı deneyecektir.