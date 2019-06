Her yerde Sen dizisi oyuncuları kimdir? İşte Her Yerde Sen konusu ve oyuncuları…

Her yerde Sen dizisi oyuncuları kimdir? İşte Her Yerde Sen konusu ve oyuncuları…

Karga7 Pictures yapımı Her Yerde Sen geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Her Yerde Sen ikinci bölümü ile ekrana gelecek. Peki Her Yerde Sen oyuncuları kimler, konusu ne?