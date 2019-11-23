Her Yerde Sen final bölümü izle! Her Yerde Sen neden final yapıyor?

Her Yerde Sen final bölümü izle! Her Yerde Sen neden final yapıyor?

Her Yerde Sen dizisi yayınlanan son bölümü ile final yapıyor. Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı dizinin son bölümünde; Demir Selin’e, Selin de Demir’e sürpriz yapmak için kolları sıvar. Diziseverler merak ediyor: Her Yerde Sen neden final yapıyor? İşte Her Yerde Sen final izleme linki...

Her Yerde Sen yayın hayatına yaz dizisi olarak başlamasına rağmen çok sevilmesi sayesinde sonbahar aylarında da devam etme şansı yakaladı. Ancak yeni sezonda birçok dizinin başlaması ve eski dizilerin kaldığı yerden devam etmesi ile düşen dizinin final yapılmasına karar verildi.

HER YERDE SEN FİNAL İZLE

Artemim mali soruşturma geçirirken Demir, Burak ve Eylül şirketle ilgili önemli bir karar alır. Bütün ekip Muharrem ve Leyla için bir araya gelir. Bu mutlu günde Demir Selin'e, Selin de Demir'e sürpriz yapmak için kolları sıvar. Ancak birbirlerine süpriz yapmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır.