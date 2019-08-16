Her Yerde Sen neden yok? Her Yerde Sen 10. yeni bölüm ne zaman?

Her Yerde Sen neden yok? Her Yerde Sen 10. yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı dizide; aynı evde hak iddia eden Demir ile Selin'in birlikte yaşamaya başlaması sonrasında başlarına gelen olaylar anlatıldığı Her Yerde Sen yeni bölüm 16Ağustos Cuma günü yayınlanmadı. Peki, FOX TV yayın akışında neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanan Her Yerde Sen 10. bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Kısa sürede izleyicilerin beğenisi kazanan son bölümünde Vedat’ın hoşlandığı kadının Selin olduğunu öğrenen Demir, yalanıyla buna yol açan Selin’e çok kızar ve Paris’teki sunumu bir uzaklaşma fırsatı olarak görür. Demir’in tepkisini çözemeyen Selin, onun Alara ile gidecek olmasını sindiremez. Alara Paris seyahati için bir sürü plan yaparken Demir’in koyduğu mesafeyi farkeden Vedat onu yüzleşmeye çağırır. Peki Her Yerde Sen yeni bölümü ne zaman?

HER YERDE SEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HER YERDE SEN 9. SON BÖLÜM İZLE

HER YERDE SEN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bayram nedeniyle birçok kanalda dizi ve programa ara verilirken bu yapımlardan biri de Her Yerde Sen oldu. Her Yerde Sen’in 10. Bölümü 23 Ağustos Cuma günü yayınlanacak.