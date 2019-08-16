Her Yerde Sen neden yok? Her Yerde Sen 10. yeni bölüm ne zaman?

Yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanan Her Yerde Sen 10. bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Kısa sürede izleyicilerin beğenisi kazanan son bölümünde Vedat’ın hoşlandığı kadının Selin olduğunu öğrenen Demir, yalanıyla buna yol açan Selin’e çok kızar ve Paris’teki sunumu bir uzaklaşma fırsatı olarak görür. Demir’in tepkisini çözemeyen Selin, onun Alara ile gidecek olmasını sindiremez. Alara Paris seyahati için bir sürü plan yaparken Demir’in koyduğu mesafeyi farkeden Vedat onu yüzleşmeye çağırır. Peki Her Yerde Sen yeni bölümü ne zaman?
HER YERDE SEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI
#SelDem aralarındaki çekime karşı koymakta zorlanıyor. #HerYerdeSen yeni bölümüyle 23 Ağustos Cuma 20.00'de FOX'ta! @heryerdesenfox https://t.co/WH3VUiaK6Z
— FOX (@FOXTurkiye) August 9, 2019
HER YERDE SEN 9. SON BÖLÜM İZLE
HER YERDE SEN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bayram nedeniyle birçok kanalda dizi ve programa ara verilirken bu yapımlardan biri de Her Yerde Sen oldu. Her Yerde Sen’in 10. Bölümü 23 Ağustos Cuma günü yayınlanacak.