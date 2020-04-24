Hercai neden yok? Hercai yeni bölüm tarihi belli mi?

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi son olarak 38. bölümüyle ekranlara gelmişti. Bu bölümün ardından dünyayı etkileyen corona virüsü salgını ortaya çıktı ve dizi çekimleri de ertelendi. Dizi takipçileri ise yeni bölüm tarihinin belli olup olmadığını araştırıyor. İşte Hercai son bölümde yaşananlar…

HERCAİ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ?

Hercai dizisinin yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni bölüm tarihi hakkında resmi açıklamalar yapıldığında hebrrimizde olacak.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

“Ben intikamımdan vazgeçtim!”

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran’ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran’ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir! Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran’dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey’e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran’ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider. Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.