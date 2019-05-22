Miran ikinci şans istiyor! Hercai 11. yeni bölüm 2. fragman… (Hercai yeni bölüm fragmanı izle)

Hercai 11. yeni bölüm 2. fragman bugün ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans istiyor. 24 saat isteyen Miran onu ikna edemezse yok olacağını söylüyor. Reyyan'ın kalbi Miran'dan yana olsa da ona veda ediyor. İşte Hercai 11. yeni bölüm fragmanları...

HERCAİ 11. YENİ BÖLÜM 2.FRAGMAN

“Herkes ikinci bir şansı hak eder…” Miran, Reyyan'dan vazgeçecek mi?#Hercai 11. Bölüm 2. Fragmanı

Yeni bölüm Cuma 20.30'da #atv'de pic.twitter.com/P5ch5XtFbS — atv (@atvcomtr) 22 Mayıs 2019

HERCAİ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 10. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Miran, Şadoğlu ailesinin tüm borçlarını sileceğini ve bu düşmanlığı bitireceğini söylüyor. Miran, Nasuh'tan sadece Reyyan'I istiyor. Hazar, Miran'ın yakasına yapışıyor. Nasuh oğlunu sakinleştirip Miran'ın teklifini Kabul edecek gibi görünüyor. Azat Reyyan'ın ‘satılmasını' şiddetle karşılıyor. Nasuh, Miran'a Aslanbeyler'e karşı eğilmeyeceğini söyleyerek para için Şadoğlu soyadını taşıyan birini satmayacaklarını söylüyor. Ayrıca borcunu ödemenin de Reyyan'I korumanın da düşmanına kalmadığını söylüyor. Nasuh, Reyyan'ın Azat ile evleneceğini söylüyor.

Herkes bu sözleri büyük şokla dinliyor. Ama bir tek Azat bu karara seviniyor. Miran, Reyyan'I tutup bir şey söylemesini isterken Gönül kapıdan görülüyor. Reyyan, Miran'I herkesin gözü önünde reddediyor. Ayrıca Azat ile evleneceğini söyleyerek, ‘beni satın almaya kalktın' deyip tersliyor. Miran gidince Nasuh evdekileri tembihleyerek verdiği karardan dönmeyeceğini söylüyor. Reyyan, ailesinin engellemesine ragmen Nasuh'un yanına gidiyor. Reyyan olanları anlamak istiyor. Nasuh bir kez daha Reyyan'a değil soyadına değer verdiğini söylüyor. Nasuh, Hazar'a da oğlunu kaybetmemek için bu kararı aldığını söylüyor. Ancak aklında Reyyan ile ilgili hala kötü düşünceler var ve Reyyan'ın ölüme kendi ayakları ile gideceğini söylüyor.

AZİZE'DEN MİRAN'A TOKAT

Miran, kapıdaki Gönül'ü görüyor ve kolundan tutup dışarı atıyor. Gönül onu korumak için geldiğini söylerken Miran onu etrafında görmek istemediğini söylüyor. Öfke ile arbaya atlayıp Gönül'ü eve götürüyor. Miran eve gidince Azize'nin karşısına çıkıyor. Bağırışı ile tüm aile avluda toplanıyor. Miran babannesine hacizi sorarken Azize, Miran'a tokat atıyor. Ve Miran'dan önce o hesap sormaya başlıyor. Miran, Reyyan'ın Azat ile evlenmek zorunda olduğunu haykırıyor. Azize haczi çekmeyeceğini ve malın ona ait olduğunu söylüyor.

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HAZAR, REYYAN'IN GERÇEK BABASI DEĞİL

Hazar, kızının sevmediği adamla evlenmesini istemiyor. Hazar karısı ile konuşarak Reyyan'a gerçekleri söylemesini istiyor. Azat, Hazar'ın Reyyan'ın gerçek babası olmadığını öğreniyor. Hazar, Reyyan'I nasıl sevdiğini anlatıyor. Zehra ise Reyyan'a babalık ettiği için Hazar'a minnettar olduğunu söylüyor. Hazar bu gerçeği söylemesi gerektiğini ve Reyyan'ın kendini yakmamasını anlatıyor. Ama Zehra bu fikre sıcak bakmıyor. Azat duydukları ile büyük bir şok yaşıyor ve kendini sokağa atıyor.