Hercai 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 12. son bölüm izle

Hercai dizisi yeni sezonu bugün açtı. 12. bölüm ile ekranlara gelen Hercai'de izleyiciler yine duygu dolu anlar yaşadı. Peki Hercai 13. son bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni fragman ve son bölüme dair detaylar...

Hercai’de bir bölüm daha geride kaldı ve izleyiciler heyecanla Hercai yeni bölüm fragmanını bekliyor. Hercai 12. somn bölümde Miran Reyyan’a gerçekleri anlatıyor. Son bölümün ardından Her Yerde Sen 13. yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisi 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. yayınladığı anda haberimizde olacak.

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bütün yaşananları açıklama ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan’dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey’in müdahalesi ile karşılaşır. Sonunda Reyyan’ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim görmek isteyen Hazar ise Miran’la bir kez daha karşı karşıya gelir.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

Azat’ın, Gönül’ü kaçırdığını öğrenene Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir.