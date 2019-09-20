Hercai 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kan davası alevleniyor! Hercai 13. son bölüm izle…

Hercai son bölümde kan davası alevleniyor. Hercai 13. son bölümde Miran’ın aracı silahla taranıyor. Heyecan dolu bölümün ardından merakla Hercai yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Peki 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

Hercai, Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey ile Şadoğulu ailesi arasında geçenleri konu alıyor. Oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Akın Akınözü, Serhat Tutumluer, Ayda Yüksel ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimler var.



HERCAİ SON BÖLÜMDE CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Çocukluğundan beri içinde yaşadığı intikamını bir kenara bırakıp sevdasına mı yönelecek? Yoksa sevdası kini karşısında mağlup mu olacak? Ya Reyyan? O ne yapacak? Geçmişine bir sünger çekip tekrardan müziceler diyarında kendine yer edinebilecek mi? Yoksa yüreğindeki acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran’dan uzaklaştıracak mı? Yılların getirdiği intikamın arkasında doğan gerçek, peyderpey gün yüzüne çıkıyor. Geçmiş zamanlarda Azize ile Nasuh arasındakiler, yeni bir savaşın başlangıcı olacak mı? Miran ve Reyyan’ın aşkı bu savaşı durdurmaya yetecek mi?

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