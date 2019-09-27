Hercai 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 14. son bölüm izle

Hercai 14. son bölümü ile ekrana geldi. Hercai son bölümde; Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. Peki Hercai 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai dizisinin başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin yer alıyor. 14. bölümü bu akşam yayınlanan Hercai son bölümde; tüm aile Reyyan’ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran’ın evlilik kararı Azize’nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hazar’ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan’ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ”Ben kızımın evlatlığından razıyım” diyen Hazar, Reyyan’ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan’ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

Diğer yandan Miran’ın evlilik kararı Azize’nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?