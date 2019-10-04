Hercai 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 15. son bölüm izle…

Hercai 15. son bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde; Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir. Peki Hercai 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai dizisinin başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin yer alıyor. 15. bölümü bu akşam yayınlanan Hercai son bölümde;Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan’ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan’ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır? Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan’a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

Miran’ın değişmeye başlaması Reyyan’ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir. Diğer yandan Reyyan’ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran’a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar’ın bu hamlesiyle Azize’nin kurduğu planlar tehlikeye girer.