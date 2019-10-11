Hercai 17. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hercai 16. son bölüm izle…

Hercai son bölüm bu akşam yayınlandı. İzleyenlerin merakla beklediği Hercai 16. bölümde Miran, Reyyan’ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu’yla iş birliği yapar ve önemli gelişmeler yaşanır. İzleyenler heyecan dolu 16. bölümün ardından 17. bölüm fragmanını merak ediyor.
HERCAİ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hercai 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten erişilebilir.
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hazar ve Miran’ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ”Ben yapmadıysam kim yaptı?” düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur.
Ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan’ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.