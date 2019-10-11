Hercai 17. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hercai 16. son bölüm izle…

Hercai dizisinde bu akşam 16. bölüm ekranlara geldi. Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratan Reyyan'ın kaçırılması iş birliğini körüklüyor. Peki Hercai'de 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai 16. son bölüm izleme linki...

Hercai son bölüm bu akşam yayınlandı. İzleyenlerin merakla beklediği Hercai 16. bölümde Miran, Reyyan’ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu’yla iş birliği yapar ve önemli gelişmeler yaşanır. İzleyenler heyecan dolu 16. bölümün ardından 17. bölüm fragmanını merak ediyor.

HERCAİ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten erişilebilir.

HERCAİ FRAGMAN İZLE

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hazar ve Miran’ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ”Ben yapmadıysam kim yaptı?” düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

Ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan’ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.