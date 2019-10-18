Hercai 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 17. son bölüm izle…

Hercai dizisinin son bölümü ekranlara geldi ve izleyiciler detayları merak etmeye başladı. Hercai dizisinin 17. bölümünde 'Reyyan benim karım, Aslanbeylerin de gelini!' sözleri diziye damga vurdu. Hercai 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Hercai 17. bölümde Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam ediyor. Peki Hercai 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HERCAİ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten erişilebilir olacak.

HERCAİ FRAGMAN İZLE

İŞTE SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR…

Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran’ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu’na istediği yardım elini uzatacak mıdır?