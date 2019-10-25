Hercai 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 18. bölüm izle…

Hercai son bölümde Reyyan ile Miran’ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize’nin Miran’ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirir. Peki Hercai son 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HERCAİ 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hercai 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten erişilebilir…
Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan’ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan’ın yüreğine bir umut doğar: Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek! Bir yandan Reyyan, Miran’ın intikamdan vazgeçmesi için elinden geleni ardına koymazken, diğer yandan Azize Aslanbey yeniden intikam planına dahil etmek için Miran’ı en hassas noktasından vurmak için cesur bir hamle yapar.