Hercai 2. yeni bölüm 2. fragman: ‘Ben Gönül Aslanbey Miran’ın resmi nikahlı karısı…’ (Hercai yeni bölüm fragmanı izle)

Hercai 2. yeni bölümden 2 fragman ekrana geldi. Hercai yeni fragmanda; Gönül, yani Miran'ın resmi eşi hakkındaki gerçek açıklanıyor. Gönül, Mİran'ın ablasıymış gibi tanıtılıyor. Gönül fragmanda;"Beni kocamın ablası gibi gösterdiler, o da yetmedi düğününde takı taktırdılar…" diyor. Ve bir karar veriyor.İşte Hercai 2. yeni bölüm fragmanları...

HERCAİ 2. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

HERCAİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ…



İstanbullu iş adamı olan Nasuh, Midyat’a geliyor. Doğal güzelliği ile büyüleyen Midyat’ta Reyyan ile tanışıyor. Miran Aslanbeylerin geleceği tek varisi Reyyan ise düşmanı Şadoğlu ailesinin torunu. Midyat’a öç almaya gelen Nasuh, Miran Aslanbey ile ortaklık masasına oturuyor. Ama Nasuh bu ortaklıkla beraber Miran’dan Reyyan’ı da istiyor. Reyyan ile Nasuh arasında aşk daha ilk karşılamalarında başlıyor. Başına buyruk bir kız olan Reyyan en büyük düşmanları olan Aslanbeylerin oğluna tutkulu şekilde aşık oluyor.

NASUH ANNESİNE SÖZ VERİYOR!

Nasuh annesine Şadoğullarını bitireceğine dair söz veriyor. Ondan da karalarını artık çıkarmasını istiyor. Aslanbey ailesinin annesi olan Azize, Şadoğlu ailesine karşı içinde bitmek tükenmek bilmez bir intikam ile dolu. Çok merhametli bir kadın olan Azize konu Şadoğulları’na gelince aynı merhameti göstermiyor

MİRAN’IN PLANI BAMBAŞKA

Reyyan’ı isteyen Nasuh’a karşı Miran’ın başka bir planı var.Şadoğullarının babası olan Nasuh ağa sert ve acımazsız bir adam. Miran, Nasuh’a Reyyan’ı değil de diğer torunu Yaren’i vermek istiyor. Aklı başında bir kız olan Yaren Reyyan ile amca kızı. Bu sırada Nasuh da Reyyan’ı bu evliliğe ikna etmeye çalışıyor. İki genç arasında tutkulu anlar ve yakınlaşmalar yaşanıyor.