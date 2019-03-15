Hercai 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Aşk bacayı sarıyor! (Hercai 1. ilk bölüm izle)

Hercai 1. ilk bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümde; Midyat'a intikam almaya gelen Nasuh kendini hiç beklemediği bir sevdanın içinde bulur. Reyyan'la tanışan Nasuh'un kalbi artık bir başka atacaktır. Reyyan'ın ise hayallerindeki kurtarıcı artık gelmiştir. Nasuh'un onunla evlenmek istemesiyle içindeki aşk daha da alevlenir. Ancak Reyyan'ın dedesinin Nasuh ile ilgili başka planları vardır. Peki Hercai ilk bölümde başka neler yaşandı? Hercai 2. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Hercai dizisi ATV'de bu akşam 1. Bölümü ile ekrana geldi. Hercai ilk bölümde; Annesine intikam sözcü veren Nasuh, Şadoğlu ailesinden Reyyan’ı istiyor. Reyyan, Nasuh’a başlarda hırçın davransa da zamanla kalbi onunla birlikte atmaya başlıyor. Reyyan’ı isteyen Nasuh’a karşı Miran’ın başka bir planı var. Miran Nasuh’a torununu vermeyi çok istiyor ama bu torunu Reyyan değil, Yaren oluyor. Peki Hercai 2. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Hercai 1. İlk bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

HERCAİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Hercai 2. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ…

İstanbullu iş adamı olan Nasuh, Midyat’a geliyor. Doğal güzelliği ile büyüleyen Midyat’ta Reyyan ile tanışıyor. Miran Aslanbeylerin geleceği tek varisi Reyyan ise düşmanı Şadoğlu ailesinin torunu. Midyat’a öç almaya gelen Nasuh, Miran Aslanbey ile ortaklık masasına oturuyor. Ama Nasuh bu ortaklıkla beraber Miran’dan Reyyan’ı da istiyor. Reyyan ile Nasuh arasında aşk daha ilk karşılamalarında başlıyor. Başına buyruk bir kız olan Reyyan en büyük düşmanları olan Aslanbeylerin oğluna tutkulu şekilde aşık oluyor.

NASUH ANNESİNE SÖZ VERİYOR!

Nasuh annesine Şadoğullarını bitireceğine dair söz veriyor. Ondan da karalarını artık çıkarmasını istiyor. Aslanbey ailesinin annesi olan Azize, Şadoğlu ailesine karşı içinde bitmek tükenmek bilmez bir intikam ile dolu. Çok merhametli bir kadın olan Azize konu Şadoğulları’na gelince aynı merhameti göstermiyor.

MİRAN’IN PLANI BAMBAŞKA

Reyyan’ı isteyen Nasuh’a karşı Miran’ın başka bir planı var.Şadoğullarının babası olan Nasuh ağa sert ve acımazsız bir adam. Miran, Nasuh’a Reyyan’ı değil de diğer torunu Yaren’i vermek istiyor. Aklı başında bir kız olan Yaren Reyyan ile amca kızı. Bu sırada Nasuh da Reyyan’ı bu evliliğe ikna etmeye çalışıyor. İki genç arasında tutkulu anlar ve yakınlaşmalar yaşanıyor.