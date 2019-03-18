Hercai 2. yeni bölüm fragmanı: ‘Reyyan’la ben evlenmek istiyorum!'(Hercai yeni bölüm fragmanı izle)

Hercai 2. yeni bölüm fragmanı bugün seyirci karşısına çıktı. Hercai yeni fragmanda; Azize oğlunun aklının da kalbinin de karıştığını anlıyor ve onu bu konuda uyarıyor. Miran annesine intikamlarını alacağına söz veriyor. Reyyan ile Miran arasında karşı konulamaz bir çekim başlıyor. Azat, Reyyan'ı kendi istediğini söylüyor. Gönül gerçekleri açıklayacağım diye ortalığı birbirine katıyor. Sultan, Reyyan'ın kendini kapıda bulacağını öğrenen Yaren'i mutluluk kaplıyor. Ve Azat elinde silahla Reyyan ve Miran'ın evlenmesine engel olmak istiyor. Duyulan silah sesi ile fragman bitiyor. İşte Hercai 2. yeni bölüm fragmanı...

HERCAİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ…

İstanbullu iş adamı olan Nasuh, Midyat’a geliyor. Doğal güzelliği ile büyüleyen Midyat’ta Reyyan ile tanışıyor. Miran Aslanbeylerin geleceği tek varisi Reyyan ise düşmanı Şadoğlu ailesinin torunu. Midyat’a öç almaya gelen Nasuh, Miran Aslanbey ile ortaklık masasına oturuyor. Ama Nasuh bu ortaklıkla beraber Miran’dan Reyyan’ı da istiyor. Reyyan ile Nasuh arasında aşk daha ilk karşılamalarında başlıyor. Başına buyruk bir kız olan Reyyan en büyük düşmanları olan Aslanbeylerin oğluna tutkulu şekilde aşık oluyor.

NASUH ANNESİNE SÖZ VERİYOR!

Nasuh annesine Şadoğullarını bitireceğine dair söz veriyor. Ondan da karalarını artık çıkarmasını istiyor. Aslanbey ailesinin annesi olan Azize, Şadoğlu ailesine karşı içinde bitmek tükenmek bilmez bir intikam ile dolu. Çok merhametli bir kadın olan Azize konu Şadoğulları’na gelince aynı merhameti göstermiyor

MİRAN’IN PLANI BAMBAŞKA

Reyyan’ı isteyen Nasuh’a karşı Miran’ın başka bir planı var.Şadoğullarının babası olan Nasuh ağa sert ve acımazsız bir adam. Miran, Nasuh’a Reyyan’ı değil de diğer torunu Yaren’i vermek istiyor. Aklı başında bir kız olan Yaren Reyyan ile amca kızı. Bu sırada Nasuh da Reyyan’ı bu evliliğe ikna etmeye çalışıyor. İki genç arasında tutkulu anlar ve yakınlaşmalar yaşanıyor.