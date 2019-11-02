Hercai 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 19. son bölüm izle…

Hercai'nin 19. son bölümünde, bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Peki Hercai'nin yayınlanan 19. son bölümünün ardından 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai’de 19. bölüm heycanı bu akşam yayınlanan bölümle yaşandı. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran’ın yaralarını sarmaya çalışır. Hercai 19. bölümün ardından merakla Hercai 20. yeni bölüm fragmanı bekleniyor…

HERCAİ 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Ayrıca haberimizin devamındaki link üzerinden 19. son bölümü izleyebilirsiniz.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize’nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize’yi durdurmak için Dilşah’ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar’a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah’ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran’a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize’ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran’ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan’ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?