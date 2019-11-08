Hercai 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Miran’a olan öfke artıyor! Hercai 20. son bölüm izle…

Hercai 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Miran’a olan öfke artıyor! Hercai 20. son bölüm izle…

Hercai dizisi 20. son bölümü ATV'de yayınlandı. Ekranlara gelen Hercai son bölümde; Aslanbey konağına giderek Miran ve Reyyan ile konuşmak isteyen Hazar, Miran'ı yerde yatan babasının başında görüyor. Reyyan bu durum karşısında Miran'a güvenebilecek mi merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Hercai 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai 20. son bölüm izleme bağlantısı...

Hercai'de 20. bölüm heyecanı bu akşam yayınlanan bölümle yaşandı. Yayınlanan son bölümde Miran ve Reyyan’ın aşkları en büyük sınavını veriyor. Hercai 20. bölümün ardından merakla Hercai 21. yeni bölüm fragmanı bekleniyor…

HERCAİ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandı mı? Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan’la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran’ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. Bugüne kadar Miran’ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan’ın olaylar karşısında Miran’a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir. Hazar’a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar’ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker.

Acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu’nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza kadar yarım kalmasını isteyen başka birisi midir?