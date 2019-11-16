Hercai 22. bölüm fragmanı geldi: Hazar’ın damarlarında Miran’ın kanı dolaşıyor!

Hercai son bölümün ardından 22. yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından büyük merakla bekleniyordu ve yayınlandı. Hercai'nin 22. yeni bölümünde silahlar intikam için çekilirken ortalık karışıyor. İşte Hercai 22. bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki...

Hercai’nin yayınlanan 21. son bölümünde Miran’a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır. Heyecanın zirveye çıktığı Hercai 21. bölümde babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran’ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Peki 22. bölümde neler olacak? İşte Hercai 22. yeni bölüm fragmanı…

HERCAİ 22. BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran’a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır. Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan’ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Reyyan’ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan’ı iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan Hazar’ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan’a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran’ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir.