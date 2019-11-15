Hercai 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 21. son bölüm izle…

Hercai dizisi 21. son bölümü ATV'de yayınlandı. Ekranlara gelen Hercai son bölümde; Şadoğlu ailesini karşısına alma pahasına Miran'a inanan Reyyan en beklemediği tepki annesinden geliyor. Peki Hercai 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai 21. son bölüm izleme bağlantısı...

Hercai’de 21. bölüm heyecanı bu akşam yayınlanan bölümle yaşandı. Yayınlanan son bölümde; Miran’a inanmaya ve güvenmeye başlayan Reyyan babasının başına gelenlerden kendini sorumlu tutuyor. Hercai 21. bölümün ardından merakla Hercai 22. yeni bölüm fragmanı bekleniyor.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

HERCAİ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran’a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır. Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan’ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Reyyan’ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan’ı iyileştirmeye çalışır.

Diğer yandan Hazar’ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan’a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran’ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu’nu iten gerçekten Miran mıdır?