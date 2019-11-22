Hercai 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 22. son bölüm izle…

Hercai 22. son bölümü ATV'de izleyicilerle buluştu. Yayınlanan Hercai son bölümde; Zehra, Miran'ın gerçekte kimin oğlu olduğunu öğreniyor. Peki acı çeken Miran'a yardım edecek mi merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Hercai 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai 22. son bölüm izleme linki...

Hercai'de 22. bölüm heyecanı bu akşam yayınlanan bölümle yaşandı. Yayınlanan son bölümde; Hazar’ın, Miran’ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Hercai 22. bölümün ardından merakla Hercai 23. yeni bölüm fragmanı bekleniyor.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

HERCAİ 23. BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olurken Miran’ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür. Ne yaparsa yapsın Miran’ın içindeki öfkeyi yok edemediğini anlayan Reyyan, bundan sonra ailesini korumak için mücadele etmeye ant içer. Hazar’ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran’ı derinden yaralarken, Reyyan’ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmektedir.

Yıllar önce Dilşah’a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar’la Miran’ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra’ya teslim eder. Miran’ın gerçekte Hazar’ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, acaba Hazar’a mektubu teslim edip, Miran’ı içinde bulunduğu cehennemden çıkarıp kurtarabilecek midir?