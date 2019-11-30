Hercai 24. bölüm fragmanı: Reyyan isyan ediyor! Hercai 23. son bölüm izle…

Hercai'de heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Gerçeği herkesten önce öğrenen Zehra, ne yapacağını bilmeden ailesi ile Miran arasında sıkışıp kaldı. Hercai'nin son bölümünde yaşanan gerilimin ardından Hercai yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı ve fragman yayınlandı. İşte Hercai 24. yeni bölüm fragmanı ve Hercai 23. son bölüm izleme linki...

Hercai’nin ekranlara gelen son bölümünde Reyyan’ın büyük çabası dikkat çekti. Babasının masum olduğunu ispat etmek isteyen Reyyan, Miran ile birlikte doğruları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Hercai’nin 24. bölüm fragmanı da son bölümün ardından yayınlandı işte fragman…

HERCAİ 24. BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ 23. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister.

Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.