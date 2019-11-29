Hercai 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 23. son bölüm izle

Hercai 23. son bölümü ATV'de izleyicilerle buluştu. Yayınlanan Hercai son bölümde; Babasının masum olduğunu ispat etmek isteyen Reyyan, Miran ile birlikte doğruları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Peki Hercai'nin 24. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı mı? İşte Hercai 23. son bölüm izleme linki...

Hercai’de 23. bölüm heyecanı bu akşam yayınlanan bölümle yaşandı. Yayınlanan son bölümde; Gerçeği herkesten önce öğrenen Zehra, ne yapacağını bilmeden ailesi ile Miran arasında sıkışıp kaldı. Hercai 23. bölümün ardından merakla Hercai 24. yeni bölüm fragmanı bekleniyor.

HERCAİ 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ 23. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran’la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran’a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister.

Zehra, Miran ve Hazar’la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra’nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey’in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.