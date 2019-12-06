Hercai 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 24. son bölüm izle

Hercai 23. son bölümü ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Hercai son bölümde; görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar. Hercai yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Peki Hercayi 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte kaçıranlar için Hercai 24. son bölüm izleme linki...

Hercai 24. son bölümü ATV'de izleyicilerle buluştu. Yayınlanan Hercai son bölümde; Dilşah’ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır. Hercai'nin 25. yeni bölüm fragmanı bekleniyor. İşte Hercai 24. son bölüm izleme linki…

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibnaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

HERCAİ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan’ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran’ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan’ın yanında olur. Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak?

Diğer yandan Reyyan’ın Miran’ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat’tan yardım isteyen Elif gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran’ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabilecek mi?