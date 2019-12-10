Hercai 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Miran Reyyan’dan boşanıyor!

Hercai 25. bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Reyyan'a kızgın olan Miran, "Artık boşanmak için önünde bir engel kalmadı." diyerek boşanma kağıtlarını imzalıyor. Ancak Reyyan'ın Miran'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Peki Hercai 24. son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Hercai 24. son bölümün geçtiğimiz günlerde ATV’de izleyicilerle buluşmasının ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Cuma akşamı yayınlanacak 25. bölüm fragmanında; Elif Aslanbey, Hazar Şadoğlu’nun itenin kendisi olduğunu haykırıyor ancak Azize Aslanbey onu dinlemiyor.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur. Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak?

Diğer yandan Reyyan'ın Miran'ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat'tan yardım isteyen Elif gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran'ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabilecek mi?