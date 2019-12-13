Hercai 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 25. son bölüm izle

Hercai dizisi 25. bölümü ile ekranlara geldi. Hercai son bölümde Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi oldu. Peki Hercai 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai dizisinin başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin yer alıyor. 25. bölümü bu akşam yayınlanan Hercai son bölümde; azar’ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. İşte Hercai yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve son bölüm izleme linki…

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş fragmanı paylaştığı anda haberimizde olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan’ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif’in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi olur. Hazar’ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

Bir yandan Miran’a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışır. Elif’in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize kontrolünü kaybeder. Şadoğlu konağında bir kere daha karşı karşıya gelen iki ailenin restleşmesi Azize’nin zor bir seçim yapmasına neden olur. Bu sırada Miran’ın Reyyan’ı affetmeyeceğini düşünen Gönül’ün gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.

Diğer yandan Miran’a yan yanayken daha güçlü olduklarını göstermek isteyen Reyyan, acısını hafifletmek için annesinin geçmişine sığınan Miran’ı bulduğunda hiç beklenmeyen bir gerçeğin ortaya çıkması tüm yaşananların seyrini değiştirir.