Hercai 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 26. son bölüm izle…

Hercai’de 26. bölümün yayınlanmasının ardından Hercai 27. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Son bölümde bunca yıl Miran bir gün gelecek umuduyla, acılarını kalbine gömen Şükran’ın ortaya çıkması, Azize Aslanbey’in değiştirdiği geçmişin gerçeklerini ortaya çıkarıyor…
HERCAİ 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hercai 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şadoğlu konağında ise yaptıklarının ortaya çıkmasından sonra Nasuh’un cezasını kestiği Yaren, bu cezadan kurtulmak için düşmanla iş birliği yapar. Konaktaki itibarını kaybeden Yaren, acaba bu hamlesiyle eski dokunulmazlığını geri kazanabilecek midir? Diğer yandan Aslanbey konağındaki sessiz savaş devam ederken, Miran’ın kendisinden uzaklaştığını gören Azize Aslanbey, kaybettiği güveni kazanmak için harekete geçer ancak Azize daha büyük bir fırtınanın geldiğinde habersizdir.