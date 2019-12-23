Hercai 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Emanetini al Azize…

Hercai 26. bölümde, her şeyin başladığı yerde bir daha ayrılmamak üzere birbirlerine söz veren Reyyan ve Miran için yeni bir dönemin kapıları açılırken, Miran’ın geçmişi de değişmeye başlıyor. İşte Hercai 27. yeni bölüm fragmanı…

HERCAİ 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şadoğlu konağında ise yaptıklarının ortaya çıkmasından sonra Nasuh'un cezasını kestiği Yaren, bu cezadan kurtulmak için düşmanla iş birliği yapar. Konaktaki itibarını kaybeden Yaren, acaba bu hamlesiyle eski dokunulmazlığını geri kazanabilecek midir? Diğer yandan Aslanbey konağındaki sessiz savaş devam ederken, Miran'ın kendisinden uzaklaştığını gören Azize Aslanbey, kaybettiği güveni kazanmak için harekete geçer ancak Azize daha büyük bir fırtınanın geldiğinde habersizdir.