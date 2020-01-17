Hercai 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 28. son bölüm izle

Hercai dizisi bu akşam 28. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin bu akşamki bölümünde Elif'in Azat'la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşanmaktadır. Peki Hercai 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümü izleme ekranı.

Atv ekranlarında cuma akşamları izleyici ile buluşan Hercai dizisinin 28. bölümüne Elif’in Azat’la evlenmesi sonrası yaşanan gelişmeler damga vurdu. Acaba Miran vereceği kararda sevdiği kadının yolundan mı gidecek yoksa yıllardır kulağına intikam masalları fısıldayan Azize’nin büyüsüne mi kapılacak? İşte Hercai dizisi 28. bölümü izleme ekranı ve 29. yeni bölüm fragmanı hakkında bilgiler.

HERCAİ 28. BÖLÜM İZLE

HERCAİ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

28. bölüm ile bu akşam izleyici karşısına çıkan Hercai’nin 29. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda olacak.

HERCAİ 28. BÖLÜM ÖZETİ

“Hayat canımızı yaksa da, biz hayatımızı ertelemeyeceğiz…”

Elif’in, Azat’la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşanmaktadır. Azize Aslanbey’le girdiği savaşta sonunda büyük bir zafer elde eden Nasuh, Azize’nin artık intikam oyununda sona geldiğine emindir. Tüm ısrarlara rağmen Aslanbey konağına dönmek istemeyen Elif, Reyyan’ın da araya girmesiyle evliliği konusunda Miran’ı ikna eder. Miran’ın, Elif’i Şadoğlu konağında bırakmasından sonra Azize olanlardan dolayı Miran ve Reyyan’ı suçlar. Elif’i geri almak için her şeyi yapmaya ant içen Azize bu uğurda bir kere daha Miran’ı etkisi altına almaya çalışır. Bir yanda Azize’nin tehditleri diğer yanda Reyyan’ın telkinleriyle ikilemde kalan Miran zor bir kararın eşiğindedir. Acaba Miran vereceği kararda sevdiği kadının yolundan mı gidecek yoksa yıllardır kulağına intikam masalları fısıldayan Azize’nin büyüsüne mi kapılacak?

HİKAYE

Midyat’ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran’ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.